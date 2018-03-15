"Працюємо на користь інших": Дуда розкритикував членство Польщі в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда нарікає, що багато питань знову "вирішуються у віддалених столицях".

Президент Польщі Анджей Дуда під час робочого візиту до Каменної Гури різко розкритикував членство своєї країни в Євросоюзі.

Як повідомляє Deutsche Welle із посиланням на польські ЗМІ, у виступі напередодні він порівняв перебування Польщі в ЄС із роками бездержавності з 1795 по 1918 роки.

"Дуже часто люди кажуть: "Навіщо нам та Польща, найважливіше - Європейський Союз" (…) Панове, тож згадайте 123 роки поділу, коли Польща втратила свою незалежність та зникла з карти наприкінці XVIII століття", - зазначив Дуда.

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За словами Дуди, багато хто сподівався, що завдяки Євросоюзу нарешті закінчаться суперечки, повстання і війни. "Але незабаром всі зрозуміли, що війни тривають і авантюри тривають, тільки ми не маємо впливу, і ми самі не вирішуємо, - цитує Дуду польський Newsweek. - Тепер десь далеко, у віддалених столицях, вирішуються наші справи. Саме туди йдуть гроші, які ми заробляємо, і фактично, ми працюємо на користь інших".

Ці слова Анджея Дуди викликали хвилю критики в польських ЗМІ та соцмережах.

Нагадаємо, відносини між польським урядом, контрольованим націонал-консервативною партією "Право і справедливість" (ПіС) та Євросоюзом залишаються напруженими.

Брюссель критикує судову реформу в Польщі, а також обмеженнями свободи слова. Різку критику в багатьох країнах викликало також ухвалення в Польщі закону про Інститут національної пам'яті.