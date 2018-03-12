Дуда про "антибандерівський закон": ніхто не буде нам нічого диктувати

За його словами, якщо хтось дивується такому стану речей, то повинен пам’ятати, що запровадження законів є питанням польського суверенітету.

Президент Польщі Анджей Дуда каже, що ухвалення поправок до закону про Інститут національної пам’яті було в національних інтересах і ніхто не може щось диктувати Варшаві у цій сфері.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Dziennik Gazeta Prawna, передає Європейська правда з посиланням на Onet.

"Ми вимагаємо поваги до історичної правди, належної термінології. Це турбота про національні інтереси", - сказав Дуда.

За його словами, якщо хтось дивується такому стану речей, то повинен пам’ятати, що запровадження законів є питанням польського суверенітету.

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"Ніхто не буде нам нічого диктувати", - заявив президент Польщі.

Водночас Дуда визнав, що час для ухвалення закону був невдалий.

"Погано те, що закон про Інститут нацпам’яті був прийнятий у той момент і в такій формі. У переддень Дня пам’яті про жертв Голокосту", - зазначив він.

Нагадаємо, у лютому набув чинності скандальний закон про Інститут національної пам’яті Польщі, що передбачає покарання за заперечення злочинів "українських націоналістів", а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

США, Ізраїль та Україна неодноразово закликали польську владу змінити цей закон.