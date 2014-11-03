Військову активність РФ на Донбасі в НАТО назвали «тривожною»

Так власному кореспонденту УНІАН прокоментували сьогодні в SHAPE (штаб об'єднаного командування військами НАТО в Європі) повідомлення щодо пересування російських військ і техніки.

"Ми бачили доповіді про пересування російських військ і техніки в східній Україні. Така активність є тривожною та небезпечною", - зазначили в SHAPE.

В штабі переконані, що Росія зберігає потенціал для дестабілізації України, використовуючи "як сили всередині України, так і тисячі дуже здібних сил, розташованих поблизу України, які в разі наказу можуть бути дуже швидко розгорнуті".

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У ЄС також відомо про таку активність Росії і там спостерігають за розвитком ситуації. Про це повідомила представник Європейської комісії Майя Косьянчич.

Як повідомлялося, раніше в Білому домі заявляли, що російська армія знову почала накопичувати війська на територіях, що межують зі східними областями України.