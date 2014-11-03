У Білому домі заявляють про нову групу російських військ на кордоні з Україною

"Ми застерігаємо Росію від того, щоб використовувати подібне незаконне голосування (на псевдовиборів в ДНР і ЛНР - ред.) як привід для того, щоб ввести додаткові війська і військове спорядження в Україну, особливо в світлі недавніх свідчень щодо того, що Російська армія пересуває свої сили назад до кордону вздовж... районів на сході України", - сказав РИА Новости представник Ради національної безпеки при Білому домі Марк Строх.

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Росія неодноразово заявляла, що російських військ в Україні "не було і немає".