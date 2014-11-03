Росія і бойовики створили 4 нові угруповання з 25 тисяч осіб і потужної техніки
Об'єднані війська російської армії і бойовиків закінчили формування кількох ударних угруповань.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, угруповань було сформовано чотири:
- Луганське (район Первомайськ-Луганськ-Станиця Луганська);
- Горлівсько-Донецьке;
- Волновахсько-Тельманівське;
- Новоазовське.
"У складі даних угруповань, за оцінками групи «ІС», близько 14-15 тисяч російських найманців і військовослужбовців РФ, а також 10-12 тисяч бойовиків з місцевих бандформувань", - уточнив Тимчук.
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Крім того, у складі угруповань 110-115 танків, 250-280 ББМ (бойових броньованих машин) типу БМП, БТР, МТ-ЛБ, 80-100 знарядь ствольної артилерії і установок РСЗВ, близько 500 одиниць автотранспорту (від російських армійських броньованих КамАЗів і паливозаправників до саморобних ган-траків).
Нагадаємо, за минулу добу"найгарячішими" точками в зоні АТО були Старий Айдар (4 обстріли), Кримське і Павлопіль (по 2 обстріли).