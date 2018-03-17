Російське МЗС стверджує, що ні СРСР, ні Росія не розробляли "Новачок"

Там вважають, що джерелом походження даного хімікату є ті країни, які з кінця 90-х років досліджують речовини з проекту "Новачок". Це - Великобританія, Словаччина, Чехія і Швеція.

Ані Радянський Союз, ані Росія ніколи не вели досліджень з розробки хімічної речовини під кодовою назвою "Новачок". З такою заявою виступила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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«Ніколи ні на території СРСР, ні за часів Радянського Союзу, ні за часів Російської Федерації, ні на території РФ не було досліджень, які мали б пряму або кодову назву «Новачок», - заявила вона в ефірі одного з російських телеканалів.

За її словами, «ні в Радянському Союзі, ні в Росії слово «Новачок» в контексті розробок хімічних елементів не вживалося. Це слово було розроблено як назва і було використано стосовно до хімічних елементів і матеріалів на Заході».

«Найімовірніше, джерелом походження даного хімікату є ті країни, які з кінця 90-х років проводять інтенсивні дослідження речовин з проекту «Новачок». Це - Великобританія, Словаччина, Чехія, Швеція, з приводу США треба ставити питання», - сказала Захарова.

Вона звинуватила Лондон у спеціальному використанні назви «Новачок» з метою викликати асоціації з РФ.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипалю і його донці стало зле у торговому центрі в Солсбері.

12 березня британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. За словами прем'єра, було застосовано нервово-паралітичну отруйну речовину нового покоління під назвою «Новачок».

Мей назвала це або прямою дією російського уряду проти Великобританії, або російський уряд втратив контроль над поширенням потенційно катастрофічно небезпечного нервового токсину, і він потрапив у чужі руки.

Пізніше в НАТО висловили стурбованість щодо використання нервово-паралітичної речовини на території Альянсу та закликали Росію вирішити проблеми з Великобританією, включаючи повне розкриття інформації про програму «Новачок».

Тоді в російському МЗС заявили, що звинувачення британського прем'єра є «черговою інформаційно-політичною кампанією», і назвали заяву Мей «цирковим шоу в британському парламенті».