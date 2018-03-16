Розробник "Новачка" підтвердив, що речовина є зброєю масового ураження

Хімік розповів, що у часи СРСР став задаватися питанням, навіщо потрібно ця зброя і почав приходити до думки, що бере участь "у функціонуванні певної мафії".

Один з головних розробників нервово-паралітичної речовини "Новачок", якою отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Британії, Віл Мірзаянов погодився з тим, що вона є зброєю масового ураження.

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню «Новая газета».

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«Зрозумійте, тоді в СРСР все робилося в ім'я оборони Батьківщини. Хоча Батьківщина ніколи не визнавала, що розробляє хімзброю. Все було абсолютно секретно. З точки зору навіть радянського закону нас ніби не було, ми були поза правових рамок. При цьому нам говорили, що страшна зброя є і в американців, і в англійців, і у французів, тому і нам треба її мати. «На вогонь треба відповідати вогнем», – говорили нам», – пригадує експерт.

За його словами, він став задаватися питанням, навіщо потрібна ця зброя і став спілкуватися з цього приводу з деякими своїми знайомими.

«Один товариш полковник, пояснив: мовляв, хімзброя — це, по-перше, зовсім не зброя, а годівниця для чиновників. По-друге, навіть в бою від неї страждають зовсім не солдати супротивника, бо вони, зазвичай, мають хімзахист, а страждає мирне цивільне населення. І я почав приходити до думки, що беру участь у функціонуванні певної мафії...», – зазначив Мірзаянов.