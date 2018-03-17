Розробник "Новачка": недержавні та злочинні групи не могли отруїти Скрипаля

За словами розробника "Новачка", щоб активізувати отруту, необхідно мати величезний досвід і устаткування.

Один із розробників газу "Новачок" хімік Віл Мірзаянов відкинув версію про те, що недержавні групи або злочинні угруповання можуть стояти за отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це пише The Guardian.

"Злочинна організація або недержавна група не може стояти за цією атакою. Це дуже, дуже важко зробити. Для таких операцій потрібен фахівець високої кваліфікації, тому що це дуже небезпечна зброя, якою можна себе вбити. Перш за все, у вас має бути дуже хороший щит, особливий контейнер. Активізувати ж зброю без спеціального технічного обладнання неможливо", - заявив хімік.

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"Я працював близько 30 років в лабораторії, де був розроблений "Новачок", але я не знаю, як застосувати його в якості зброї", - запевнив він.

Раніше член Лейбористської партії Джеремі Корбін припустив, що відповідальними за отруєння можуть бути мафіозні групи. Також він не виключив "інтереси олігархів в Лондоні".

Але Мірзаянов відкидає це. "Ці теорії не мають сенсу, щоб активізувати отруту, необхідно мати величезний досвід і устаткування", - наполягає хімік.

Мірзаянов також заявив, що за нападом може стояти РФ. "Жодна країна не має таких можливостей, як Росія, так як Росія винайшла, протестувала і "озброїла" "Новачок", - підкреслив він.

"Я вважаю, що вони використовували бінарну версію. Це дві ампули, невеликі контейнери. Бінарна версія - два заборонені речовини змішують для виробництва "Новачка", - додав хімік.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його доньку Юлію знайшли 4 березня в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія знаходяться в лікарні в критичному, але стабільному" стані. Також у важкому стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.