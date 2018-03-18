Британія має докази, що Росія таємно розробляла "Новачок"

Глава британського МЗС заявляє, що докази збиралися протягом останніх 10 років.

Велика Британія має докази того, що Росія протягом останніх 10 років виготовляла і створювала запаси нервово-паралітичної речовини «Новачок».

Про це заявив глава британського МЗС Борис Джонсон у неділю в інтерв'ю телеканалу Бі-бі-сі.

«У нас насправді є докази, зібрані протягом останніх 10 років, що Росія не лише вела розробки нервово-паралітичної речовин з метою здійснення вбивства, а й створювала і накопичувала (речовину - УНІАН) «Новачок», - сказав він.

За його словами, ця нервово-паралітична речовина виробляється лише в Росії.

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Як повідомляв УНІАН, британська сторона стверджує, що саме речовину «Новачок» було використано для отруєння 4 березня в Солсбері засудженого в Росії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

12 березня британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Мей назвала це або прямою дією російського уряду проти Великої Британії, або російський уряд втратив контроль над поширенням потенційно катастрофічно небезпечного нервового токсину, і він потрапив у чужі руки.

Пізніше в НАТО висловили стурбованість щодо використання нервово-паралітичної речовини на території Альянсу і закликали Росію вирішити проблеми з Великою Британією, включаючи повне розкриття інформації про програму «Новачок».

У Росії ці звинувачення відкидають.