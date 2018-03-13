"Це кому вони 24 години дають?": у Росії обурилися ультиматумом Великої Британії

Представник МЗС РФ стверджує, що у Великій Британії "ніхто нічого не знає про отруту", якою отруїли Сергія Скрипаля.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова емоційно прокоментувала заяви британської влади у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, в тому числі висунутий на адресу Росії ультиматум і повідомлення про отруту "Новачок".

"Це кому це вони 24 години дають?" - запитала вона в ефірі одного з російських телеканалів, передає Медуза.

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Захарова нагадала, що в нещодавньому посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін повідомив про розробку нових ядерних ракет, які не мають світових аналогів.

"Після послання Володимира Путіна Федеральним зборам жодна людина не може вийти в парламенті своєї країни і сказати: "Я даю Росії 24 години". Особливо в Лондоні, столиці ядерної держави! "Це кому це вони 24 години дають? На що вони дають 24 години?", - заявила Захарова.

Марія Захарова стверджує, що у Великої Британії "ніхто нічого не знає про отруту", якою отруїли Сергія Скрипаля, а у Терези Мей "немає фактів на руках" і "її брифінгує незрозуміло хто і незрозуміло як".

Також представник російського МЗС заявила, що Велика Британія нічого не передала Росії по справі Скрипаля і нічого не запитала, хоча за міжнародними правилами повинна була. Всі запити Росії по цій справі також залишаються без відповіді.

Як повідомляв УНІАН, британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб надати пояснення з приводу події.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені без свідомості. Слідство стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований з симптомами отруєння.