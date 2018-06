Глава МЗС Великої Британії: наказ про застосування хімзброї на британській землі імовірно дав Путін (відео)

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ про застосування нервово-паралітичної речовини на британській території найімовірніше дав особисто президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Sky News.

«Ми вважаємо, що це надзвичайно імовірно, що це було його [Путіна - ред.] рішення - наказати використати нервово-паралітичний засіб на вулицях Британії, на вулицях Європи, вперше з часів Другої Світової війни», - заявив Джонсон.

"Our quarrel is with Putin's Kremlin" says @BorisJohnson as he responds to the #Salisbury poisoning pic.twitter.com/V93QLXS7kE