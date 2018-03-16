Глава МЗС Великої Британії: наказ про застосування хімзброї на британській землі імовірно дав Путін (відео)

Борис Джонсон звинуватив Путіна в отруєнні колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ про застосування нервово-паралітичної речовини на британській території найімовірніше дав особисто президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Sky News.

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«Ми вважаємо, що це надзвичайно імовірно, що це було його [Путіна - ред.] рішення - наказати використати нервово-паралітичний засіб на вулицях Британії, на вулицях Європи, вперше з часів Другої Світової війни», - заявив Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли в несвідомому стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія знаходяться в лікарні в критичному, але "стабільному" стані. Також в серйозному стані знаходиться працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей під час виступу в Палаті громад заявила, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. Вона також повідомила, що Великобританія вишле з країни 23 російських дипломатів у зв'язку зі справою Скрипаля.