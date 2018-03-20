Отруєння Скрипаля: російські дипломати залишають Британію

4 березня у Великій Британії з сильним отруєнням нервово-паралітичним газом госпіталізували 66-річного Скрипаля та його доньку Юлію.

Рейсом до Москви 20 березня вилітають із Лондона російські дипломати, рішення про видворення яких британський уряд ухвалив через отруєння в Солсбері російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що Сполучене Королівство не припинить чинити тиск на нинішню російську владу.

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Як відомо, 4 березня у Великій Британії з сильним отруєнням нервово-паралітичним газом госпіталізували 66-річного Скрипаля та його доньку Юлію. Їм стало зле у торговому центрі у Солсбері.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Остання усі закиди на свій бік категорично відкидає. Путін днями назвав їх "нісенітницею" і "нонсенсом" та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу. Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 британських дипломатів.