Отруєння Скрипаля: російські дипломати залишають Британію

12:06, 20 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що Сполучене Королівство не припинить чинити тиск на нинішню російську владу.

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Як відомо, 4 березня у Великій Британії з сильним отруєнням нервово-паралітичним газом госпіталізували 66-річного Скрипаля та його доньку Юлію. Їм стало зле у торговому центрі у Солсбері.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Остання усі закиди на свій бік категорично відкидає. Путін днями назвав їх "нісенітницею" і "нонсенсом" та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу. Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 британських дипломатів.

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Теги: #Британія#Росія#російські дипломати#отруєння Скрипаля