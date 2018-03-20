Путін міг особисто дати вказівку отруїти Скрипаля - голова МЗС Британії

Глава британського МЗС знову висловив переконання, що вказівку отруїти колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля міг дати особисто президент Росії Володимир Путін.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що Сполучене Королівство не припинить чинити тиск на нинішню російську владу.

Про це він заявив в інтерв’ю Deutsche Welle, опублікованому сьогодні.

За словами Джонсона, мета такого тиску на російський "політичний режим" - змусити останній шукати "нові шляхи".

"Наша мета полягає у тому, щоб спробувати показати, що нам зовсім не байдужа руйнівна, небезпечна, безвідповідальна поведінка з боку Росії, яка не рахується з люськими життями", - зазначив він.

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Джонсон повторив позицію офіційного Лондона, який покладає на Москву відповідальність за замах на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Він зауважив, що усі зібрані на сьогодні дані "свідчать про те, що агенти російської держави намагалися вбити і Юлію Скрипаль, і її батька".

За словами глави МЗС, "докази злочину" у справі Скрипаля, так само як і з отруєнням іншого колишнього працівника російських спецслужб Олександра Литвиненка 12 років тому, "вказують на російську державу".

Одним із таких доказів Джонсон вважає російське походження застосованої проти Скрипаля та його доньки отрути типу "Новачок" та брак переконливих пояснень з боку російської сторони того, як ця речовина могла потрапити до Британії.

Також Джонсон знову висловив переконання, що вказівку отруїти Скрипаля міг дати особисто президент Росії Володимир Путін.

"Тож думаю, він не може дистанціюватися" від цього, зазначив Джонсон.

Крім того, Джонсон вкотре підтвердив намір Лондона залучити до експертизи зразків отрути класу "Новачок" фахівців Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Остання усі закиди на свій бік категорично відкидає. Путін днями назвав їх "нісенітницею" і "нонсенсом" та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу. Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 британських дипломатів.

Довідка УНІАН. 4 березня у Великій Британії з сильним отруєнням нервово-паралітичним газом госпіталізували 66-річного Скрипаля та його доньку Юлію. Їм стало зле у торговому центрі у Солсбері.

Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок».

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві у 2006 році визнав його винним у шпигунстві на користь британської служби розвідки MI-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід в рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році незабаром після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час візиту до Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.