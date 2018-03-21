Пентагон: Росія вирішила стати стратегічним суперником

Глава Пентагону заявив, що про це свідчить отруєння Скрипаля, в якому британська влада звинувачує Росію.

Ймовірна причетність Росії до отруєння колишнього подвійного агента і його дочки у Великобританії свідчить про те, що Москва «вирішила стати стратегічним суперником».

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Про це заявив міністр оборони США Джим Меттіс, передає Голос Америки. «Ми завжди були готові до співпраці з Росією там, де це можливо», – заявив Меттіс журналістам, відповідаючи на питання, чи бачить він можливість для поліпшення відносин з Москвою післяпереобрання Володимира Путіна.

«На жаль, вони вирішили стати стратегічним суперником, як можна судити на основі того, що сталося в Сполученому Королівстві», – додав він, маючи на увазі отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері 4 березня.

Меттіс також засудив Росію за анексію Криму і військове втручання на сході України. «Список можна продовжити», – зазначив він.

Меттіс заявив, що США відкриті до поліпшення відносин. «Ми хочемо стабільності, ми хочемо миру, але в той же час ми будемо захищати наші демократичні інститути і наших союзників по НАТО, – сказав він. – Ми єдині».

Відповідаючи на питання, чи здивували його підсумки президентських виборів у Росії, Меттіс сказав: «Ні в найменшій мірі».

Як повідомляв УНІАН, Великобританія та її союзники наполегливо вимагають від Росії пояснити, яким чином її колишній подвійний агент Скрипаль і його дочка були отруєні на британській території з допомогою нервово-паралітичної речовини, яка, як стверджує Лондон, була розроблена в Радянському Союзі. Криза призвела до взаємної висилки дипломатів з Лондона і Москви.