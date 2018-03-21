Трамп привітав Путіна всупереч інструкціям радників - ЗМІ

Трампу були видані інформаційні матеріали, на яких про вибори Путіна великими літерами було написано "Не вітати".

Радники президента США з національної безпеки рекомендували Дональду Трампу не вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії.

Як пише газета The Washington Post, 20 березня перед телефонною розмовою американського і російського лідерів Трампу були видані інформаційні матеріали, на яких великими літерами було написано «Не вітати», передає Meduza.

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Трамп чи то не помітив цю ремарку, чи то проігнорував її, зазначає Російська служба Бі-бі-сі. За даними Washington Post, радники Трампа просили підняти у розмові з Путіним тему про отруєння в Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Однак він зробив рівно навпаки - привітав Путіна і не обговорив справу Скрипаля.

20 березня прес-служба Кремля повідомила, що Дональд Трамп мав телефонну розмову з Володимиром Путіним і привітав його з перемогою на президентських виборах". Серед іншого сторони обговорили ситуацію навколо Сирії, України і КНДР. Тема про отруєння Скрипалів у ході бесіди не розглядалася, заявляв прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

"Ми дуже добре поговорили, і, думаю, ми зустрінемося в не далекому майбутньому, щоб обговорити гонку озброєнь, яка виходить з-під контролю", - заявив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, бесіда Трампа з Путіним викликала критику в США. Зокрема, сенатор Джон Маккейн назвав привітання Трампа образою для росіян, яким було відмовлено в праві голосувати на вільних і чесних виборах».

Представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт, у свою чергу, заявила, що дзвінок Трампа носив протокольний характер.

Білий дім раніше був проти привітань. У понеділок, 20 березня, перемогу Путіна коментував прес-секретар американського президента Хоган Гідлі. Він сказав журналістам, що перемога Путіна не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонний дзвінок в Кремль не був запланований.