Трамп і Макрон висловилися за притягнення Росії до відповідальності за отруєння Скрипаля

Президенти США та Франції висловили солідарність Великій Британії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон висловилися за притягнення Російської Федерації до відповідальності за застосування нервово-паралітичної речовини, яка призвела до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому за підсумками телефонної розмови Трампа з Макроном.

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"Президенти знову висловили свою солідарність Сполученому Королівству в результаті застосування Росією хімічної зброї проти приватних громадян на британській території та погодилися щодо потреби здійснення заходів з метою притягнення Росії до відповідальності", - наголосили в Бі.

Також сторони обговорили шляхи, як США та Європа зможуть порозумітися щодо тарифів.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 23 російських дипломати, яких британський уряд вирішив вислати у відповідь на отруєння колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, залишили територію Великобританії. Прем'єр-міністр Тереза Мей назвала їх шпигунами.

Екс-розвідника Скрипаля та його доньку виявили 4 березня без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок», яку розробили в Росії.

66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.