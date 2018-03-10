Екс-шпигуна Скрипаля і його доньку могли отруїти у їхньому будинку - ЗМІ (відео)

Поліція та служби безпеки будуть вивчати, як саме було використано нервово-паралітичну речовину.

Екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія, ймовірно, були отруєні нервово-паралітичною речовиною у себе вдома.

Про це пише британське видання The Telegraph.

Видання зазначає, що співробітник поліції Нік Бейлі, який також перебуває в критичному стані в лікарні, "постраждав після того, як відвідав будинок Скрипаля в Солсбері".

Газета пише, що Нік Бейлі був одним із перших поліцейських, який відвідав буднок Скрипаля через кілька годин після того, як екс-співробітник ГРУ і його донька були знайдені в безсвідомому стані.

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Видання пише, що інформація про отруєння Бейлі у будинку Скрипаля може означати, що і екс-офіцер ГРУ зі своєю донькою, імовірно, були отруєні у власному будинку, а не в результаті нападу на вулиці, як вважалося раніше.

Поліція та служби безпеки будуть вивчати, як саме було використано нервово-паралітичну речовину, повідомляє газета. Відзначається, що речовина "найбільш токсична, якщо використовувати аерозоль, причому ефект від цього є негайним".

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня стало відомо, що у Великобританії з сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Сергія Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Довідка УНІАН. Скрипаль – колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.