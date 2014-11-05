«Містралі» може купити Канада - ЗМІ

Таке припущення робить французька газета Le Monde, пише Українська правда.

На переконання видання, те, що під час візиту президента Франції Франсуа Олланда до Канади його супроводжує Жіль Бонно, дипломатичний радник президента DCNS (генеральний підрядник з будівництва "Містралів"), є невипадковим.

Окрім того, Канада наразі розпочала програму модернізації свого військово-морського флоту.

Фінансування програми, як зазначається, є "безпрецедентним у мирний час" та оцінюється в 35 млрд канадських доларів (28 млрд євро).

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На думку видання, DCNS, а також інші французькі компанії, зокрема Dassault або Thales, можуть сподіватися на підписання контрактів.

Також, як пише французька газета, прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер є прихильником жорсткої лінії щодо Москви.

Зокрема, він схвалив рішення Франції призупинити передачу Росії першого військового корабля "Містраль".

Водночас необхідно зауважити, що всі наведені аргументи не є абсолютно переконливими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за умовами контракту Франція може відкласти передачу вертольотоносця "Містраль" ще на три місяці.