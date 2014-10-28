Олланд не схвалить передачу "Містраля" РФ поки ситуація не зміниться

Повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Франції Жан-Іва Ле Дріана. "Якщо політичні умови не зміняться, президент (Франції Франсуа Олланд - УНІАН) не стане давати свого дозволу на передачу", - сказав міністр.

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Раніше повідомлялося, що передача Росії першого вертольотоносця "Містраль" має відбутися 14 листопада у французькому Сен-Назер. Дата не є офіційною.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента Франції 3 вересня оголосила про рішення відмовитися від поставок "Містраля" Росії. Французи вирішили відкласти на місяць постачання корабля, який росіяни повинні були отримати в жовтні цього року.

На саміті НАТО в Ньюпорті 4 вересня президент Франції Франсуа Олланд заявив, що постачання десантних кораблів "Містраль" Росії буде залежати від розвитку ситуації в Україні. Він зазначив, що Франція не буде призупиняти виконання контракту, але також не буде поставляти кораблі, якщо ситуація в Україні буде ускладнюватися.