Росія являє собою довгострокову загрозу для всієї Європи - Мей

Британський прем'єр-міністр назвала інцидент в Солсбері прикладом російської агресії щодо Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей має намір сьогодні попередити лідерів інших країн Євросоюзу, що Росія становить загрозу для всього блоку, а не тільки для Великобританії.

Читайте такожБританія намагається переконати ЄС вислати російських дипломатів - Bloomberg

«Росія зробила зухвалу і безвідповідальну атаку на Сполучене Королівство, – сказала Мей після прибуття на саміт ЄС, відсилаючи до недавнього замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в англійському місті Солсбері. – Очевидно, що російська загроза не знає кордонів, і що інцидент в Солсбері є зразком російської агресії щодо Європи та її найближчих сусідів», передає Голос Америки.

Головні представники британського уряду, що побажали залишитися неназваними, перед самітом поінформували міжнародну пресу про налаштованість Лондона вказати союзникам, що "Росія проявила себе як стратегічний ворог, а не як стратегічний партнер".

"Російська загроза не поважає кордону, і тому ми всі під загрозою", - заявив інший чиновник.

Лондон буде домагатися, щоб лідери ЄС спільно засудили Москву у зв'язку з застосуванням нервово-паралітичної отрути в англійському місті Солсбері при спробі вбивства колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля.

Британці заявляють, що перші результати розслідування, яке виявило отруту - зразок хімічної зброї і відмову Москви надавати пояснення на тлі тривалої підривної діяльності проти Заходу, вказують на російську відповідальність.