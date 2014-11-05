Висока активність авіації РФ свідчить про тестування системи оборони країн НАТО - експерт

Російська Федерація становить реальну загрозу для держав НАТО, й зафіксована останнім часом висока активність російської військової авіації свідчить про тестування системи оборони країн альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку колишній заступник міністра оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв висловив в ефірі TVN24.

"Це не лише питання пропаганди. Це також вивчення систем протиповітряної оборони та швидкого реагування. У тому числі час реакції літаків на потенційного противника", - сказав він, коментуючи все частіше порушення російськими військовими літаками повітряного простору європейських країн.

"Якщо говорити відверто, то це вивчення ситуації перед підготовкою агресивної операції", - заявив експерт, висловивши думку, що така операція насправді може відбутися.

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Шереметьєв зазначив, що Росія програє країнам НАТО у протистоянні звичайних збройних сил і має лише рівні сили ядерного потенціалу, котрі може використати.

"Я колись сказав, що Путін може використати атомну бомбу. Як люди чують таке, то говорять: «Ні!». Це була б катастрофа! А я запитую: якщо скине не велику бомбу, а невеликий заряд, котрий знищить місто чи містечко, та чи це буде причиною світового конфлікту? Як на мене - ні", - сказав експерт.

Шереметьєв зауважив, що робить такий висновок на підставі того, як світ відреагував на збитий проросійськими бойовиками пасажирський літак «Малайзійських авіаліній» у липні цього року в Донецькій області.

"Я був розчарований реакцією Заходу. Після збиття сепаратистами малайзійського літака думав, що планка буде поставлена так високо, що змусить Путіна зупинитись. А насправді це питання перестало існувати", - сказав він.

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Експерт назвав дуже ризикованим використання росіянами ядерної зброї та висловив думку, що Росія все-таки намагатиметься просуватися на Захід "міліметр за міліметром".

"Росія зараз думає, як їй зайти на територію країн, котрі входять до НАТО. Наскільки НАТО буде насправді реагувати", - зазначив він.

"Загроза з боку Росії є дуже реальною",- наголосив Шереметьєв.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що російські військові літаки цього року порушили повітряний простір країн альянсу понад 100 разів, що утричі більше, ніж за весь минулий рік.

У травні польський телеканал TVN24 оприлюднив порівняльний аналіз потенціалу збройних сил 28-ми країн НАТО та Росії, котрий свідчив про те, що РФ не мала б жодних шансів на перемогу у протистоянні при використанні лише звичайних озброєнь.

Країни альянсу витрачають на оборону 950 млрд доларів, що у понад 10 разів більше, ніж Росія. НАТО також має у декілька разів більше військових та сучасної військової техніки.