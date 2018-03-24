У Кремлі прокоментували інформацію про вербування Савченко в російській в'язниці

Прес-секретар Володимира Путіна заявив, що такі заяви схожі на "версію Британії".

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про вербування в російській в'язниці народного депутата України Надії Савченко, яку звинувачують у підготовці державного перевороту. Він назвав такі заяви "повною нісенітницею".

Про це він розповів в інтерв'ю російському каналу Мир24.

"Це напевно версія британців. З Великобританії озвучена. Вони люблять озвучувати такі версії. Ну, звісно, це повна нісенітниця. І Савченко, скажімо так, це глибоко внутрішня справа України", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Савченко інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

23 березня, Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для Надії Савченко у вигляді утримання під вартою строком на 59 днів, до 20 травня.

Захист Савченко планує оскаржити рішення суду.