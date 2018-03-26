Кремль має у Великобританії "сплячих агентів", які чекають наказу Путіна - ЗМІ

Одне з британських видань повідомило, що президент РФ Володимир Путін має у Великобританії мережу глибоко законспірованих агентів.

Росія має у Великобританії мережу глибоко законспірованих шпигунів.

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Як пише британське видання Daily Mirror з посиланням на свої джерела, у британській розвідці є так звані сплячі агенти, які чекають на наказ Володимира Путіна. До їхніх завдань входить стеження за діяльністю російських дисидентів та емігрантів, які живуть у Британії. Видання зазначає, що агенти можуть бути використані для вбивства невигідних Кремлю людей.

Також глибоко законспіровані агенти збирають також інформацію, зокрема, на тему британської енергетичної інфраструктури та діяльності поліції і служби охорони здоров’я. Британське видання додає, що люди Москви на Британських островах можуть отримати завдання підготовки основи для прибуття туди агентів російських військ спеціального призначення.

«Сплячі агенти», які працюють поодинці, можуть також збирати інформацію на тему інфраструктури, служби охорони здоров’я, рятувальних служб та поліції.

Анонімний співрозмовник, пов’язаний з британською розвідкою, сказав виданню: «Можна завдати значних збитків, використовуючи цифрову діяльність, але людина на місці є безцінною».

Водночас Daily Mirror підкреслює, що частина цих агентів могла втратити можливість діяти після того, коли Лондон видворив 23 російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері. Британці звинувачують у хімічній атаці Москву.