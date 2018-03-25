Західні експерти з питань безпеки закликали країни НАТО та ЄС вислати російських дипломатів

Експерти назвали міжнародну агресію РФ під керівництвом Путіна безпрецедентною.

Західні експерти з питань безпеки закликали країни НАТО та Європейського Союзу підтримати Британію, виславши зі своїх територій російських дипломатів, або працюючих під дипломатичним прикриттям агентів розвідувальних служб.

Про це йдеться у відкритому листі за підписами понад 70 експертів із Польщі, Болгарії, Бельгії, США, Латвії, Грузії, України, Литви, Словаччини, Франції, Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Вірменії, Швеції, Румунії, Чеської Республіки, Канади, Нідерландів та Швейцарії, опублікованому на сайті неурядового політичного інституту «Європейські цінності» (Прага, Чеська Республіка).

«Ми закликаємо союзників з НАТО та ЄС приєднатися до наших британських друзів та вигнати контингенти російських розвідників з їхньої землі. Така ініціатива покаже Кремлю, що напад на одного означає напад на всіх, і це також дозволить меншим союзникам скоротити можливості російської розвідки на власній землі», - йдеться у листі.

Експерти назвали міжнародну агресію РФ під керівництвом Володимира Путіна безпрецедентною з часів холодної війни, нагадуючи про вторгнення до сусідніх країн, масові бомбардування та вбивства цивільних осіб, неодноразові порушення міжнародних кордонів, викрадення іноземних громадян, кампанії з дезінформації, переслідування іноземних дипломатів, широкомасштабні кібернапади та першу анексію територій іноземних держав в Європі після Другої світової війни.

Нагадаємо, за даними британського видання The Times, близько 20 європейських країн та США готуються вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великої Британії. Наразі Скрипаль і його донька перебувають в лікарні у комі.

Ситуація навколо цієї події призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки й одного поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.