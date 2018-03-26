Отруєння Скрипаля: 14 країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів

Франція, Німеччина і Польща вишлють по чотири дипломата, Чехія і Литва — три.

Франція, Німеччина, Латвія, Польща, Литва, Естонія та інші європейські країни оголосили про висилку російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля в англійському Солсбері.

Про це повідомляє АР. Франція, Німеччина і Польща вишлють по чотири дипломата, Чехія і Литва — три. Естонія — одного дипломата. Данія оголосила про висилку двох дипломатів. Також за повідомленнями ЗМІ, Латвія висилає одного дипломата і співробітника "Аерофлоту".

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Нідерланди висилають двох дипломатів, Чехія - трьох. Також про висилку 13 російських дипломатів оголосила Україна. Італія вишле двох дипломатів, міністр закордонних справ Румунії також висловив солідарність з Великою Британією і сказав, що влада оголосить про свої заходи пізніше.

Раніше стало відомо, що США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити консульство в Сіетлі.