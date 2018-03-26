Отруєння Скрипаля: 14 країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів

16:45, 26 березня 2018
Світ
1644
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє АР. Франція, Німеччина і Польща вишлють по чотири дипломата, Чехія і Литва — три. Естонія — одного дипломата. Данія оголосила про висилку двох дипломатів. Також за повідомленнями ЗМІ, Латвія висилає одного дипломата і співробітника "Аерофлоту".

Читайте такожЄС не координує дії держав-членів проти Росії у відповідь на отруєння Скрипаля

Нідерланди висилають двох дипломатів, Чехія - трьох. Також про висилку 13 російських дипломатів оголосила Україна. Італія вишле двох дипломатів, міністр закордонних справ Румунії також висловив солідарність з Великою Британією і сказав, що влада оголосить про свої заходи пізніше.

Раніше стало відомо, що США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити консульство в Сіетлі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Дипломатична війна світу з Росією
Теги: #Британія#Росія#США#Євросоюз#отруєння Скрипаля