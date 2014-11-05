Президент Фінляндії: Захід майже на порозі нової холодної війни з РФ

Таку думку висловив президент Фінляндії Саулі Нііністьо в інтерв'ю Guardian, передає "ЄвроПравда". Він зазначив, що Фінляндія має тривалу традицію збереження дружніх відносин з Росією, але й вона виявилася не готовою до тиску, який зараз показує РФ.

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"У відносинах з Росією ми звикли демонструвати, де червона лінія, яку перетинати не слід. Росіяни тоді повернули назад, але що було б, якби вони цього не зробили? Я б не став спекулювати на цій темі", - сказав Саулі Нііністьо, згадавши ситуацію, коли російські літаки вторглися в фінський повітряний простір.

Багато фінів схвильовані, що через анексію Криму Росією та дестабілізацію ситуації в східній Україні може повернутися невпевненість, в якій вони жили в роки "холодної війни".

Але незважаючи на зростання міжнародної напруженості, більшість фінів продовжують виступати проти членства в НАТО, побоюючись насамперед реакції Москви на це. Росія в свою чергу неодноразово застерігала Фінляндію, яка на 100% залежить від поставок газу з РФ, від членства в альянсі.

При цьому питання вступу в НАТО буде центральним поряд з економічними питаннями під час виборів у Фінляндії в квітні 2015 року.

"Захід знаходиться на позиції постійних запитань: що задумав Путін? - сказав Саулі Нііністьо - а Путін продовжує говорити про ворожість Заходу і НАТО, що своїм розширенням НАТО намагається принизити Росію". "Ця ситуація не обіцяє нічого хорошого. Ми вже майже на порозі нового типу холодної війни", - зазначив фінський президент.

Нагадаємо, фінський президент вже говорив про те, що холодна війна не вигідна для обох сторін і Заходу варто залишити лінії зв'язку з Москвою відкритими і бути готовими розглядати питання про зняття санкцій в майбутньому.