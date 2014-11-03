Російські літаки провокують сили НАТО

Про це заявив на брифінгу головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Філіп Бридлав, повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожПортугалія знову перехоплювала в своєму небі російські бомбардувальники

"Важливо, що раніше у вторгненні в повітряний простір були задіяні невеличкі групи літаків, часто - один-два ", - зазначив він.

"Те, що ми спостерігали минулого тижня, має більш комплексний характер. Траєкторія польоту цих літаків є провокуючою", - сказав Фтлипп Бридлав.

Нагадаємо, минулого тижня в НАТО фіксували сплеск активності російських літаків в європейському повітряному просторі. На їх перехоплення по тривозі кілька разів піднімались винищувачі країн Балтії, Великобританії, Норвегії, Португалії.