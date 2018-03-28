Люксембург відкликає свого посла в Росії

У МЗС Люксембургу пояснили, що влада таким чином висловлює солідарність з позицією Великобританії, яка вважає Росію причетною до отруєння в Солсбері.

Люксембург прийняв рішення відкликати свого посла в Росії для консультацій.

Читайте такожДрузі Росії в Євросоюзі відмовилися висилати російських дипломатів (список країн)

Як повідомляє RTL, голова люксембурзького МЗС Жан Ассельборн пояснив, що влада таким чином висловлює солідарність з позицією Великобританії, яка вважає Росію причетною до отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

МЗС Люксембургу засудило здійснену атаку, а також погодився, що «Російська Федерація нестиме відповідальність за цей акт, і що немає іншого правдоподібного пояснення (атаці.- ред.)».

Як повідомляв УНІАН, цього тижня країни Західної Європи, а також США, Канада, Україна і Австралія в знак солідарності з Великобританією вислали в загальній складності понад 150 російських дипломатів. Москва пообіцяла відповісти кожній з країн.