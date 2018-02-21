У Люксембурзі пригрозили Угорщині виключенням з Євросоюзу

Глава МЗС Люксембургу, якого його угорський колега назвав "ідіотом", заявив, що політика уряду Угорщини може коштувати офіційному Будапешту членства в Євросоюзі.

Політика угорського уряду може коштувати Будапешту членства в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

Читайте також"Ідіот з божевільними ідеями": голова МЗС Угорщини образив свого колегу з ЛюксембургаВ інтерв'ю угорському виданню Magyar Magyar Nemzet він заявив, що угорська політика кидає виклик принципам Євросоюзу.

Скандал почався після того, як в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel Ассельборн розкритикував угорську законодавчу ініціативу Стоп Сорос, яка передбачає заборону неурядових організацій, які підтримують міграцію.

Також Ассельборн заявив, що ЄС повинен покарати Угорщину, активізувавши ст. 7 союзного договору, що позбавить Будапешт права голосу в Раді Європи.

У відповідь на це Сийярто заявив, що "екстремістські ліберали" хочуть наповнити Європу мігрантами. А самого Ассельборна Сийярто обізвав "ідіотом", який ненавидить Угорщину.

У відповідь глава МЗС Люксембургу відповів, що йдеться про цінності, а не про особистості.

"Я не ненавиджу Угорщину, Петера Сийярто або Віктора Орбана. Йдеться не про особистості, а про базові принципи, цінності, закони і повагу до людської гідності в кожній країні-члені ЄС.

Ми не можемо прийняти покарання для неурядових організацій, які допомагають шукачам притулку. Такі методи застосовують тільки авторитарні режими, не гідні демократичного Євросоюзу", - пояснив свою позицію люксембурзький міністр.

Ассельборн зазначив, що у нього абсолютно нормальні відносини з угорським колегою Сийярто. "У мене немає злості, яка могла б вплинути на наші відносини. Як я сказав, йдеться про принципи і цінності. Угорська політика кидає виклик принципам Європейського Союзу", - додав він.

Люксембурзький міністр зазначив, що не може зрозуміти мислення угорського уряду і застеріг, що його політика може дорого коштувати Будапешту.

"Угорський народ повинен розуміти, якщо у них є уряд, який робить це, то ціною цього може бути членство в ЄС. Мені було б дуже сумно, якби це трапилося", - заявив Ассельборн.