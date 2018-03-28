Чорногорія приєдналася до висилки російських дипломатів

Чорногорія оголосила персоною нон грата одного російського дипломата і дала йому тиждень на те, щоб покинути країну.

Чорногорія оголосила персоною нон грата одного російського дипломата і відкликала згоду на призначення почесного консула РФ у країні.

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Про це йдеться у заяві уряду Чорногорії. "Уряд Чорногорії прийняв рішення оголосити дипломатичного представника, акредитованого в посольстві РФ, персоною нон грата і відкликати згоду на призначення почесного консула Росії у Чорногорії" - йдеться у заяві.

В уряді Чорногорії поінформували російське посольство про своє рішення і наголосили, що російський дипломат має залишити країну протягом тижня.

У заяві наголошується, що уряд ухвалив таке рішення на знак солідарності з Великобританією і у співпраці з союзниками.

Таким чином Чорногорія приєдналася до 27 країн, які висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.