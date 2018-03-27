Друзі Росії в Євросоюзі відмовилися висилати російських дипломатів (список країн)

Врахочуючи дружні та економічні звязки з Росією, низка країн ЄС відмовилася висилати її дипломатів, як це зробили інші члени співтовариства.

У Євросоюзі 11 країн досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією.

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Як пише брюссельське видання EUobserver, у вівторок список з 11 країн включає Австрію, Бельгію, Болгарію, Кіпр, Грецію, Ірландію, Люксембург, Мальту, Португалію, Словаччину та Словенію. Однак, деякі держави, стверджує видання, приєднаються до більшості країн ЄС у найближчі дні.

Бельгія досі зважує, кого зі 140 російських дипломатів, акредитованих при двосторонній місії в країні та посольствах ЄС і НАТО, можна вислати.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні пообіцяв "вжити відповідних заходів", щоб "проявити солідарність з найближчим сусідом".

МЗС Словаччини заявило, що на подальші кроки, які країна готова розглянути, впливатиме "розвиток ситуації, а також відповідь Росії на заклики країн ЄС".

Португалія не планує висилати росіян, заявляючи, що надає перевагу спільним діям на рівні 28 країн ЄС, а не двостороннім крокам.

Інші країни ЄС, які мають міцні зв'язки з Москвою, також заявили, що не мають наміру висилати російських дипломатів.

Австрія вважає, що як нейтральна країна повинна стати мостом між РФ і Заходом, та зберегти контакти з росіянами. До австрійської правлячої коаліції входить крайня права Партія свободи, яка підписала угоду про співпрацю з правлячою російською партією "Єдина Росія".

Мальтійський уряд, який заробив сотні мільйонів євро на продажах паспортів ЄС багатим росіянам, заявив, що не видворятиме дипломатів РФ, тому що дипломатична місія Мальти у Москві дуже мала, а "будь-яка відповідь Росії фактично припинить дипломатичні відносини".

Болгарія, яка має міцні ділові зв'язки з російськими фірмами, вказала на те, що вона зараз головує у ЄС, тому повинна підтримувати нейтралітет.

Греція, де у правлячу коаліцію також входить проросійська крайня права партія "Незалежні греки", заявила, що ніколи не буде запроваджувати санкції проти постійного члена Ради безпеки ООН, і що вона хотіла б отримати більше доказів того, що сталося у Великобританії. Кіпр, чиї банки тримають мільярди євро російських грошей та який теж продає паспорти ЄС багатим росіянам, наслідував цей приклад.

Міністр закордонних справ Словенії Карл Ержавец заявив раніше, що занадто рано приймати будь-які рішення, тому що спершу необхідно з’ясувати, що саме сталося у Британії.

Угорщина, яка теж вважається проросійською, все ж вирішила вислати одного російського дипломата через атаку в Солсбері.

Як повідомляв УНІАН, вже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля у британському Солсбері. Зокрема - 17 країн ЄС, Україна, Канада, США, Албанія, Македонія, Норвегія і Австралія.