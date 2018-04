НАТО висилає сімох російських представників через отруєння Скрипаля (відео)

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявляє, що організація висилає сімох російських дипломатів, які працюють у представництві РФ при НАТО, й відмовить в акредитації трьом новим.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив сьогодні у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

«Сьогодні я відкликав акредитацію семи співробітників російської місії при НАТО. Я також відмовлю в акредитації, на яку очікували три інші. Відповідно до мого рішення, Північноатлантична рада також зменшила максимальну кількість співробітників російської місії при НАТО на 10 осіб», - повідомив Столтенберг.

За його словами, кількість співробітників місії Росії становитиме 20 осіб.

На переконання генсека НАТО, таке рішення надсилає Росії чіткий сигнал, що «є ціна та наслідки для неприйнятної та небезпечної діяльності».

«Наші дії відображають серйозні занепокоєння щодо безпеки, висловлені усіма союзниками, і є частиною скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на реагування на поведінку Росії. Вони пропорційні та відповідають нашим законним зобов'язанням», - наголосив він.

При цьому Столтенберг підкреслив, що це рішення не змінює політики НАТО стосовно Росії.

«НАТО залишається прихильним двосторонньому підходу потужної оборони та відкритості до діалогу, зокрема, шляхом підготовки чергової зустрічі у рамках Ради НАТО-Росія», - підкреслив генсек НАТО.

Столтенберг нагадав, що під час атаки у Солсбері вперше на території країни-члена НАТО було використано нервово-паралітичну речовину.

«14 березня союзники НАТО висловили глибоку стурбованість і засудили це зухвале порушення міжнародних норм.

З того часу серед союзників, в тому числі в НАТО і в столицях (країн-членів Альянсу), відбулися інтенсивні консультації. Ці консультації до сьогодні призвели до висилання понад 140 російських офіційних осіб з більш ніж 25 країн-членів НАТО та партнерів. Це широка, сильна та скоординована міжнародна реакція», - констатував він.

