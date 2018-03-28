Польща уклала угоду на постачання американських систем ПРО Patriot за $4,75 млрд

"Ми оснащуємо польську армію найбільш передовою системою оборони в світі", - заявив Дуда.

Уряд Польщі підписав угоду на постачання американських систем ПРО Patriot в рамках програми «Вісла». Про це повідомляє агентство PAP.

Як передає РБК, підпис під документом у присутності президента країни Анджея Дуди і прем'єр-міністра Матеуша Моравецького поставив міністр оборони Маріуш Блащак. Підписаний контракт міністр передав послу США Підлозі Джонсу.

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«Це історичний момент. Ми оснащуємо польську армію передовою системою оборони в світі», - наводить слова Дуди Bloomberg. Сума угоди - $4,75 млрд.

Як передає Польське радіо, посол США в Польщі Пол Джонс заявив, що підписання цього договору - це важлива віха для Польщі і НАТО. За його словами, договір є результатом зустрічі Дуди з Дональдом Трампом у липні 2017 року і великої роботи багатьох людей по обидві сторони Атлантичного океану. Американський посол додав, що Польща приєднується до 15 країн, які можуть покладатися на перевірену в боях систему Patriot, що є основою протиракетної оборони американської армії.

США схвалили постачання в Польщу протиракетних систем Patriot у листопаді 2017 року. Перша поставка буде включати 16 пускових установок, чотири радіолокаційні станції та 208 ракет. Очікується, що перші Patriot надійдуть у Польщі у 2022 році.

У серпні 2017 року міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що прагнення Варшави розмістити комплекси Patriot пов'язане з планами Росії за переозброєння ракетної бригади в Калінінградській області. «Російські ракети вже там розміщені, а у нас досі немає системи ППО, щоб у разі можливої атаки захистити себе», - заявляв він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно влада США схвалила продаж Україні "Джавелінів".