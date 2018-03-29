Грузія приєдналася до висилки російських дипломатів

Грузія висилає з країни одного дипломата РФ і дала йому на збори тиждень.

Грузія видворяє з країни співробітника секції інтересів Росії, яка діє при посольстві Швейцарії в Тбілісі.

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Про це йдеться на сайті грузинського Міністерства закордонних справ. Дипломату потрібно буде покинути Грузію протягом семи днів.

Наголошується, що такі заходи вжиті в зак підтримки позиції Великобританії щодо «справи Скрипаля».

Як повідомляв УНІАН, колишній розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня в Солсбері, і Лондон вважає відповідальною за атаку Москву. У зв'язку з цим вже близько 30 країн підтримали британську сторону і вислали російських дипломатів.