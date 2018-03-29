Грузія приєдналася до висилки російських дипломатів
13:40, 29 березня 2018Світ
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Грузія висилає з країни одного дипломата РФ і дала йому на збори тиждень.
Грузія висилає з країни одного російського дипломата \ УНІАН
Грузія видворяє з країни співробітника секції інтересів Росії, яка діє при посольстві Швейцарії в Тбілісі.
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Про це йдеться на сайті грузинського Міністерства закордонних справ. Дипломату потрібно буде покинути Грузію протягом семи днів.
Наголошується, що такі заходи вжиті в зак підтримки позиції Великобританії щодо «справи Скрипаля».
Як повідомляв УНІАН, колишній розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня в Солсбері, і Лондон вважає відповідальною за атаку Москву. У зв'язку з цим вже близько 30 країн підтримали британську сторону і вислали російських дипломатів.
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