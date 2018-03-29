Поліція виявила максимальну концентрацію отрути на порозі будинку Скрипаля

Розслідування буде зосереджено в районі будинку Сергія Скрипаля в найближчі тижні або місяці.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія вперше потрапили під вплив нервово-паралітичної речовини у будинку Скрипаля.

Як передає DW.com, про це повідомила в середу, 28 березня, поліція Лондона - Скотленд-Ярд. Максимальна концентрація отрути виявлена на порозі будинку Сергія Скрипаля.

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Сліди цієї речовини, але в менших концентраціях, поліція знайшла і в інших місцях, де слідство працювало в останні тижні. Розслідування буде зосереджено в районі будинку Сергія Скрипаля в найближчі тижні або місяці, вказує Скотленд-Ярд.

За версією британського слідства, Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон покладає відповідальність за отруєння на Росію. Москва називає ці звинувачення бездоказовими.

Великобританія у зв'язку з цією справою вислала 23 російських дипломатів, Москва відповіла висилкою такого ж числа британських дипломатів, а також оголосила про закриття консульства Британії в Санкт-Петербурзі та Британської ради. Пізніше в знак солідарності з Лондоном понад 20 країн вислали в загальній кількості понад 150 російських дипломатів.