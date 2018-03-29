Прес-секретар Путіна порівняв жертв сексуальних домагань із повіями

Пєсков зазначив, що історія з обвинуваченням Слуцького в домаганнях нагадує йому "модну" тему в США.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков порівняв із повіями жінок, які звинуватили в домаганнях режисера Харві Вайнштейна.

Таку оцінку він висловив, відповідаючи на запитання про його ставлення до інформації про домагання депутата Держдуми від ЛДПР Леоніда Слуцького до журналісток, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Є конкретна жінка, яка звинувачує його (Слуцького - Бі-бі-сі) в тому, що він чіплявся. Вони мають право захищати себе в тому порядку, який встановлений законом. Це не стільки пов'язано з комісією з етики, скільки пов'язане з правоохоронними органами", - заявив він.

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За словами Пєскова, йому невідомо, щоб хтось "реалізовував свої права щодо захисту честі й гідності у порядку, встановленому законом".

"Якщо Слуцький напав на цю бідну журналістку - де вона була, чого вона терпіла? Її затиснули в кабінеті... Я не знаю, напевно дівчатам видніше. Його можна вважати не дуже приємним чоловіком. Якщо він тебе затиснув, якщо він тебе домагався, ти чого мовчала? Чого в міліцію не пішла? Чому стільки часу пройшло, і ти виходиш в комісію з етики?" - додав прес-секретар президента РФ.

Пєсков зазначив, що історія з обвинуваченням Слуцького в домаганнях нагадує йому "модну" тему в США.

"Трохи тут є якась данина моді. Ви знаєте, мені це нагадує голлівудських зірок, які стали зірками, які багато зробили, що не личить поняття честі і гідності. Але вони це зробили, щоб стати зірками. Вони заробили сотні мільйонів доларів, і після закінчення 10 років вони кажуть, що Вайнштейн поганий", - додав Пєсков.

"Можливо він покидьок, але ніхто з них не прийшов у поліцію, не сказав, що мене Вайнштейн зґвалтував. Ні! Хотіла заробити 10 мільйонів доларів. Як називається жінка, яка за 10 мільйонів доларів переспала з чоловіком? Може бути грубо кажу, але вона називається повія", - підсумував він свої міркування.