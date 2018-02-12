Штат Нью-Йорк подав позов проти Вайнштейна через "нові та кричущі випадки сексуальних домагань"

В жовтні 2017 року десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку одного з найвідоміших голлівудських кінопродюсерів Харві Вайнштейна.

Генеральний прокурор американського штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман звернувся з цивільним позовом до суду проти кінокомпанії Weinstein Company та її керівництва. Серед тих, проти кого позивається штат, є й брат американського кінопродюсера Харві Вайнштейна Роберт Вайнштейн.

Як передає DW.com, позов подано на підставі "нових та кричущих випадків сексуальних домагань" з боку Харві Вайнштейна, виявлених під час чотиримісячного розслідування, наголошується в оприлюдненій в неділю, 11 лютого, заяві генпрокурора штату.

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Керівництво кінокомпанії, у тому числі й Роберт Вайнштейн, обвинувачується, зокрема, в тому, що воно не реагувало на скарги співробітників і не вживало кроків з метою їхнього захисту від "безугавних сексуальних домагань, залякувань і дискримінації" з боку Харві Вайнштейна. Останній очолював на той час Weinstein Company. У заяві наводяться також погрози, до яких вдавався скандальний кінопродюсер. Генпрокурор штату Ерік Шнейдерман запевнив, що розраховує домогтися виплати компенсації для постраждалих співробітників.

Водночас адвокат Вайнштейна Бенджамін Брафман запевнив журналістів інформагенції dpa, що в разі чесного та неупередженого судового процесу багато звинувачень проти його підзахисного виявляться безпідставними. "Хоч поведінка Вайнштейна була не бездоганною, але, звісно, вона не була злочинною", - наголосив представник захисту кінопродюсера. Брафман також зазначив, що в компанії Вайнштейна не було жодної дискримінації жінок та пообіцяв енергійний захист Вайнштейна в разі, якщо з нього намагатимуться зробити цапа-відбувайла, передає агенція.

В жовтні 2017 року десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку одного з найвідоміших голлівудських кінопродюсерів Харві Вайнштейна. Серед них - акторки Сальма Гаєк, Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Роуз Макгавен та Міра Сорвіно. Внаслідок звинувачень кінематографіст був виключений з Гільдії продюсерів Америки, звільнений з власної компанії Weinstein Company і та позбавлений членства в складі Американської кіноакадемії, що вручає премію "Оскар".