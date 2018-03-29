Росія недооцінила реакцію світу на отруєння Скрипаля - МЗС Британії

Також там зазначили, що Москва прорахувалася, вважаючи, що Захід не піде на рішучі заходи через залежність від російського палива.

Росія недооцінила міжнародну реакцію на отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері. Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

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Виступаючи перед послами зарубіжних країн у Лондоні, Джонсон повідомив, що до теперішнього часу 27 держав вирішили вислати російських дипломатів у зв'язку з причетністю Москви до отруєння, яку російська влада заперечує, передає Голос Америки.

«Ці видворення відображають момент, коли раптово кристалізувалося якесь відчуття, коли роки причіпок і провокацій до межі виснажили колективне терпіння, коли у всьому світі на трьох континентах, з'явилися країни, які готові заявити: досить», – сказав він.

«Якщо Росія вважає, що ми морально ослабли, настільки залежні від вуглеводнів, що ми постійно прагнемо уникнути ризиків і настільки боїмося Росії, що не посміємо відповісти, ось їхні відповідь», – додав він.