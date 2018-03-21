Отруєння Скрипаля, ймовірно, пов’язане з виборами в Росії - голова МЗС Британії

На його думку, терміни для здійснення нападу, ймовірно, тісно пов’язані з нещодавніми виборами в Росії, адже так чинять багато недемократичних лідерів, коли стикаються з критичними політичними моментами.

Отруєння у британському Солсбері колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки з застосуванням нервово-паралітичної речовини може бути пов’язане з виборами президента в Росії, що відбулися 18 березня.

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Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, передає радіо Свобода. «Думаю, що терміни (для здійснення нападу – ред.), ймовірно, більш тісно пов’язані з нещодавніми виборами в Росії. Так роблять багато недемократичних фігур, коли стикаються з якимись критичними політичними моментами, викликають в уяві громадськості образ ворога», – заявив Джонсон, виступаючи на засідання парламентського комітету із закордонних справ.

Як заявив британський міністр, Росія, на його думку, таким чином мала намір послати повідомлення потенційним перебіжчикам, а Британію обрала як ціль для нападу через те, що Лондон регулярно «викривав» порушення з боку Москви.

Водночас у Росії вкотре відкинули обвинувачення Британії. Директор департаменту МЗС Росії з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями Володимир Єрмаков звинуватив владу Британії в нездатності захистити російську громадянку Юлію Скрипаль від нападу і висловив припущення, що Лондон сам стоїть за отруєнням.

Він також припустив, що інцидент міг бути «зрежисований з-за океану», а «головний стратегічний партнер Британії» володіє найбільшим в світі арсеналом хімічної зброї. При цьому чиновник додав, що «Росія нікого ні в чому не звинувачує».

Як повідомляв УНІАН, російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію знайшли 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.