Британія починає перегляд віз, виданих російським олігархам

У рамках програми, яку переглянуть, в період між 2008 і 2015 роками в Британію приїхали понад 700 багатих росіян.

На тлі найбільшої висилки російських дипломатів із західних країн, прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про перегляд державної програми, за якою британські візи видавалися інвесторам.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС" з посиланням на Times.

В рамках цієї програми в період між 2008 і 2015 роками в Британію приїхали понад 700 багатих росіян. Інвестор, який приїжджає в Британію в рамках програми, повинен бути готовий вкласти в економіку країни визначену суму: в 2014 році це був мільйон фунтів, пізніше суму збільшили до двох мільйонів.

"За словами Мей, міністерство внутрішніх справ перевірить, чи були пільги, що надаються у рамках програми, відкритої для мігрантів всіх національностей, використані за призначенням, або в програмі були прогалини, які дозволили отримати доступ в Британію іноземцям, які інакше його б не отримали", - пише газета.

Читайте такожУ США заявили, що 27 країн та НАТО видворили 151 російського дипломата

Мей зробила заяву, виступаючи в палаті громад, після того як її члени почали вимагати від прем'єра провести ретроспективні перевірки виданих росіянам інвесторських віз.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його дочка 4 березня виявили в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії. Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломата.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.