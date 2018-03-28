Британія починає перегляд віз, виданих російським олігархам

11:47, 28 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Російська служба ВВС" з посиланням на Times.

В рамках цієї програми в період між 2008 і 2015 роками в Британію приїхали понад 700 багатих росіян. Інвестор, який приїжджає в Британію в рамках програми, повинен бути готовий вкласти в економіку країни визначену суму: в 2014 році це був мільйон фунтів, пізніше суму збільшили до двох мільйонів.

"За словами Мей, міністерство внутрішніх справ перевірить, чи були пільги, що надаються у рамках програми, відкритої для мігрантів всіх національностей, використані за призначенням, або в програмі були прогалини, які дозволили отримати доступ в Британію іноземцям, які інакше його б не отримали", - пише газета.

Читайте такожУ США заявили, що 27 країн та НАТО видворили 151 російського дипломата

Мей зробила заяву, виступаючи в палаті громад, після того як її члени почали вимагати від прем'єра провести ретроспективні перевірки виданих росіянам інвесторських віз.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля і його дочка 4 березня виявили в непритомному стані на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії. Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломата.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

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Теги: #Британія#Росія#візи#Великобританія#російські олігархи