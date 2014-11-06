Конгресмени США закликали НАТО купити "Містралі", що призначалися РФ

У відповідному листі до генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, конгресмени заявили, що придбання кораблів викличе фінансові втрати для Франції, але відріже президенту Росії Володимиру Путіну шлях доступу до нових військових ресурсів, повідомляє "Новий час" з посиланням на видання The Hill.

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"Усвідомлюючи той фінансовий тягар, який може понести Франція, якщо вона з повним на те правом відмовиться передавати ці кораблі Росії, ми знову закликаємо НАТО придбати або орендувати їх як об'єкти спільного використання на морі", - йдеться в листі конгресменів.

У вересні президент Франції Франсуа Олланд повідомив про рішення призупинити поставку Росії першого вертольотоносця "Містраль" на тліпосилення російської агресії в Україні.

Росія, у свою чергу, зажадала від Франції віддати або "Містралі", або гроші, а також заявила про намір подати в суд на Францію.