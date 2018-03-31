Росія і Британія готують нові дипломатичні кроки один проти одного - ЗМІ

Москва заявляє про вислання ще кількох десятків британських дипломатів, а Лондон може закрити російське торговельне представництво.

Росія у суботу, 31 березня, повідомила Великобританію про вислання ще "трохи більше, ніж 50" дипломатів.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає DW з посиланням на Reuters.

"Ми просили про паритет. Британці мають на 50 дипломатів більше (у Росії - Ред.), ніж росіяни (у Великобританії - Ред.)", - цитують Захарову ЗМІ.

Росія до цього часу уже вислала 23 британські дипломати у відповідь на аналогічне вислання російських дипломатів з Великобританії.

Тим часом, як пишуть у суботу британські ЗМІ, уряд Великобританії розглядає можливість закриття російського торговельного представництва. Торгпредставництво РФ, розташоване на півночі Лондона, в уряді Великобританії вважають "шпигунським лігвом", пише The Telegraph з посиланням на інформоване джерело.

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Крім торгової місії, у Кремля є ще три основні "бази" у Великобританії: посольство, генеральне консульство і заміська нерухомість в прилеглих до Лондона графствах, зазначає видання.

У цей же день Росія пригрозила Великобританії можливими оглядами британських літаків, якщо Лондон не надасть пояснень щодо огляду, який британські правоохоронці провели на літаку російської компанії "Аэрофлот" напередодні.

Згідно з заявою російської сторони, представники британської митниці піднялися на борт літака, що прилетів з Москви, та провели огляд повітряного судна. Причини і мета огляду не були пояснені.

Нагадаємо, підставою дій Лондона є отруєння на британській території подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. Лондон звинувачує в отруєнні з застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок" Росію. Москва звинувачення відкидає.

Російське посольство у Великобританії "наполягає на праві" зустрічі з Юлією Скрипаль, яка прийшла до тями у лондонській лікарні. Лондон перевіряє цю вимогу на відповідність міжнародному праву та законам Великобританії.