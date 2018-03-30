Посольство РФ в Лондоні вимагає доступу до Юлії Скрипаль

17:29, 30 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це посольство написало у своєму Twitter, передає Європейська правда.

"Хороші новини: Юлія Скрипаль, як повідомляється, благополучно одужує. Ми наполягаємо на праві бачити її відповідно до Консульської конвенції 1968 року", - йдеться в повідомленні.

Напередодні лікарі в госпіталі Солсбері повідомили, що Юлія Скрипаль добре відреагувала на лікування, але продовжує отримувати експертну клінічну допомогу 24 години на добу.

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Юлія Скрипаль вже може спілкуватися, а також почала самостійно їсти та пити в лікарні.

Лікарі офіційно підтвердили, що Юлія Скрипаль вже не перебуває в критичному стані і її здоров’я "швидко покращується". Її батько залишається в критичному, але стабільному стані.

Британська влада вважає, що Юлія Скрипаль може дати цінні свідчення у розслідуванні отруєння її та її батька.

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