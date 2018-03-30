Посольство РФ в Лондоні вимагає доступу до Юлії Скрипаль

Британська влада вважає, що Юлія Скрипаль може дати цінні свідчення у розслідуванні отруєння її та її батька.

Посольство Росії в Лондоні вимагає доступу до доньки колішнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля Юлії, яка прийшла до свідомості після отруєння.

Про це посольство написало у своєму Twitter, передає Європейська правда.

"Хороші новини: Юлія Скрипаль, як повідомляється, благополучно одужує. Ми наполягаємо на праві бачити її відповідно до Консульської конвенції 1968 року", - йдеться в повідомленні.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 30, 2018

Напередодні лікарі в госпіталі Солсбері повідомили, що Юлія Скрипаль добре відреагувала на лікування, але продовжує отримувати експертну клінічну допомогу 24 години на добу.

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Юлія Скрипаль вже може спілкуватися, а також почала самостійно їсти та пити в лікарні.

Лікарі офіційно підтвердили, що Юлія Скрипаль вже не перебуває в критичному стані і її здоров’я "швидко покращується". Її батько залишається в критичному, але стабільному стані.

Британська влада вважає, що Юлія Скрипаль може дати цінні свідчення у розслідуванні отруєння її та її батька.