Президенти країн Балтії проситимуть Трампа посилити захист від Росії

Балтійські лідери попросять Трампа частіше використовувати протиракетні комплекси Patriot для військових навчань у країнах Балтії.

Президенти трьох країн Балтії на зустрічі в Білому домі 3 квітня попросять президента США Дональда Трампа зробити більше для стримування Росії.

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Президент Литви Даля Грібаускайте, президент Естонії Керсті Кальюлайд та президент Латвії Раймондс Вайоніс є одними з найактивніших критиків Росії в Євросоюзі та прибули з візитами до Трампа під час змішаних сигналів про його наміри щодо Кремля, передає радіо Свобода.

Вашингтон нещодавно запровадив нові санкції проти Росії та вислав 60 російських дипломатичних працівників у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії. Водночас Трамп особисто запропонував зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час недавнього телефонного дзвінка.

Один із високопосадовців Литви повідомив, що балтійські лідери попросять Трампа частіше використовувати протиракетні комплекси Patriot для військових навчань у країнах Балтії. Чиновник сказав, що Литва, Латвія та Естонія також хочуть стати частиною європейського протиракетного щита.

«Я сподіваюсь, що Сполучені Штати та інші союзники усвідомлюють, що повітряний простір балтійських держав має бути краще захищеним», – заявила президент Литви Грібаускайте перед початком візиту.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році альянс НАТО розгорнув чотири багатонаціональні батальйони в Польщі та країнах Балтії, це є частиною заходів для стримування можливих дій Росії, також американські військові відправили батарею Patriot до Литви для навчань. Віце-президент США Майк Пенс у липні порушив питання можливого розгортання комплексів Patriot і в сусідній Естонії.