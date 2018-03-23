Грибаускайте розповіла, коли країни ЄС застосують заходи проти РФ у справі Скрипаля

Раніше Грибаускайте заявляла, що Литва вишле російських військових офіцерів, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Окремі країни ЄС наступного тижня ухвалять рішення щодо спільної відповіді Росії на отруєння колишнього шпигуна у Британії.

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте, повідомляє Європейська правда з посиланням на Delfi.

"Ми координуємо наші дії вже зараз. Гадаю, що в наступні кілька тижнів, навіть вже наступного тижня ми надамо скоординовану відповідь" - сказала вона.

Раніше Грибаускайте заявляла, що Литва вишле російських військових офіцерів, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Схожі кроки, за її словами, можуть вжити й інші країни.

Читайте такожП'ять держав-членів ЄС збираються вислати російських дипломатів - The Guardian

"Ми скажемо: ми знаємо, що це ви, ми знаємо, що саме ви зробили, тому ми відповідаємо на це таким чином" - зазначила президент Литви.

Як повідомлялося, у четвер на саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися з позицією Великої Британії, що "дуже ймовірно" Росія несе відповідальність за атаку в Солсбері.

За даними ЗМІ, Польща, країни Балтії і Франція можуть прийняти рішення про видворення російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Великій Британії.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні. Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Британія стверджує, що обох росіян отруїли токсичною військовою нервово-паралітичною речовиною "Новічок", розробленою в Росії.