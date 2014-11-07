Майже 5 тис. осіб померли в 8 країнах від вірусу Ебола

Про це йдеться в оновленій статистиці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передають РИА Новости. Станом на вівторок кількість загиблих від лихоманки склала 4960 осіб, заражених смертельною хворобою - 13268 людина.

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Раніше ВООЗ повідомляла про 4818 загиблих і 13042 заражених в Гвінеї, Ліберії, Сьєрра-Леоне, США, Малі, Нігерії, Сенегалі та Іспанії на 2 листопада.

Найбільша кількість смертей і заражень припадає на 3 африканські країни - Гвінею, Ліберію і Сьєрра-Леоне. В них загинули 4950 осіб, 13241 - заражені.

За даними ВООЗ, зросла і кількість медичних працівників, які заразилися вірусом Еболи. Їх кількість на 4 листопада становить 549 осіб: 88 - у Гвінеї, 318 - в Ліберії, 128 - в Сьєрра-Леоне, 11 - в Нігерії, 1 - в Іспанії та 3 - у США. 311 осіб померли.