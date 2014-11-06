ООН не вистачає ресурсів для боротьби з Еболою - BBC

Керівник місії ООН, спрямованої на боротьбу з Еболою, розповів, що в них досі немає необхідних ресурсів для боротьби зі смертельним вірусом, повідомляє BBC Україна.

"Нам потрібно більше ресурсів, щоб ми могли покрити більше територій та перемогти хворобу, де би вона не була", - сказав Тоні Банбері, керівник місії ООН, в інтерв'ю ВВС.

Читайте такожВООЗ: спалах вірусу Ебола в Африці можна ліквідувати за 6-9 місяців

Він додав, що головним завданням є звести до нуля випадки зараження Еболою.

За словами Тоні Банбері, терміново потрібно більше допомоги, попри значні внески Великої Британії, Китаю, Куби та США.

Нещодавно представник ООН відвідав три країни, які найбільш постраждали від спалаху лихоманки - Ліберію, Сьєрра-Леоне і Гвінею.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від Еболи загинули 4818 людей. З усього загалу 27 смертей зафіксовані поза межами цих трьох країн Західної Африки.

Пан Банбері відзначив, що завдяки допомозі Британії, в Сьєрра-Леоне в середу відкрився новий центр для хворих на Еболу.

Читайте такожЧисло жертв Еболи перевищила 5 тисяч

США, Китай і Куба відправили до уражених країн значну кількість солдат та медиків, додав представник ООН.

Повідомляється, що президент США Барак Обама планує попросити у конгресу 6,2 млрд доларів на боротьбу з Еболою в Західній Африці та для запобігання розповсюдження вірусу в США.

Всесвітня організація охорони здоров'я в своїй останній доповіді повідомила про понад 13 тисяч випадків зараження вірусом та майже 5 тисяч смертельних.