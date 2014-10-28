В ЮНІСЕФ розповіли про першу людину, яка захворіла на вірус Ебола

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) вирахував так званого "нульового пацієнта" епідемії хвороби, викликаної вірусом Ебола (ХВВЕ), що панує в Західній Африці. Ним виявився дворічний хлопчик з Гвінеї, який помер 6 грудня 2013 року. Слідом за ним протягом місяця померли також його 4-річна сестра й мати, передає ТАСС.

Група експертів, ґрунтуючись на медичних документах і розмовах з лікарями, відстежила весь процес поширення вірусу. Так представникам ЮНІСЕФ вдалося виявити першу людину, що захворіла на Еболу, сім'я якої проживала у населеному пункті Гекеду в Гвінеї - майже на перетині кордонів Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне, що, у свою чергу, послужило подальшому швидкому поширенню вірусу.

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Через чотири місяці після того, як у грудні померла дитина, число загиблих від лихоманки в селі досягло 14 людей. Увагу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вірус привернув лише в березні 2014 року.

"Люди біжать зі своїх сіл, кидають заражених родичів, навіть дітей напризволяще", - сказав представник ЮНІСЕФ Фассу Ісідор Лама.

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За останніми даними ВООЗ, кількість людей, інфікованих вірусом Ебола, перевищила 10 тис. осіб, при цьому понад 4,9 тис. померли. Переважна більшість заражених людей припадає на три країни - Гвінею, Ліберію та Сьєрра-Леоне.