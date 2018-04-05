США цього тижня введуть нові санкції проти російських олігархів - ЗМІ

Обмеження, як очікується, стосуватимуться російських олігархів та людей, наближених до президента РФ Володимира Путіна.

США мають намір цього тижня ввести нові санкції проти російських олігархів в рамках закону "Про протидію супротивникам Америки допомогою санкцій" (CAASTSA).

Про це повідомляє Reuters і Fox News з посиланням на джерела.

Нові санкції проти російських бізнесменів планується запровадити у відповідь на втручання Росії у президентські вибори в США.

"Санкції, які можуть вплинути на людей, близьких до президента РФ Путіна, відображають бажання Вашингтона залучити Росію до відповідальності за можливе втручання у вибори, яке Москва заперечує", - йдеться в повідомленні.

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Білий дім оголосить про нові санкції у четвер, 5 квітня. Обмеження, як очікується, стосуватимуться російських олігархів та людей, наближених до президента РФ Володимира Путіна.

"Вони є своєрідним продовженням рішення від 15 березня про введення санкцій проти 19 людей та 5 структур, у тому числі російських спецслужб, яких звинувачують у втручанні в американські вибори", - підкреслює агентство.

Відзначається, що під санкції потраплять російські олігархи, пов'язані як з Путіним, так і з російським урядом.

У Білому домі відмовилися коментувати, чи планують вони оголосити про санкції на цьому тижні.

За даними видання The Washington Post, санкції будуть носити економічний характер і що під них потраплять не менше шести осіб.

WP відзначає, що в останні тижні радники Трампа з національної безпеки наполягали на введенні нових санкцій проти Росії через отруєння у Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.