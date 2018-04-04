У Москви був мотив для отруєння Скрипаля - голова МЗС Британії

Голова британського МЗС наголосив, що РФ досліджувала методи транспортування нервово-паралітичних речовин, можливо для вбивств.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії був мотив для ліквідації колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це дипломат написав у своєму Twitter у відповідь на заяву лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна щодо причетності РФ до отруєння Скрипалів.

Джонсон наголосив, що експерти центру досліджень отруйних речовин Міністерства оборони Великої Британії в місті Портон-Даун встановили, що Скрипалі були отруєні за допомогою нервово-паралітичної речовини, відомої як "Новачок".

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Голова британського МЗС наголосив, що РФ досліджувала методи транспортування нервово-паралітичних речовин, можливо для вбивств. В межах цієї програми в Росії створили і зберігали невелику кількість газу "Новачок".

"28 інших країн були настільки переконані в аргументах Британії, що вони вислали росіян. Водночас Джеремі Корбін вибирає сторону російської пропагандистської машини", - додав Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Скрипаля та його доньки.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили за 4 російських дипломата, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - по 1.